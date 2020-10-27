“السعفيات”.. موروث ليبي يصمد أمام التطور والحداثة

تعد الحرف التقليدية أحد روافد التراث الشعبي في الجنوب الليبي الذي يزخر بمختلف الصناعات التقليدية ومنها صناعة السعفيات التي حظيت بمشاركة لافتة في معرض الغريفة للتمور والزيتون، هذه الصناعة التي كادت أن تضمحل بفعل التطور الحضاري.

ويحتاج هذا العمل إلى جهد وصبر كبيرين لإنجاز قطعة واحدة، مثل القفة والزنبيل وغيرها من الصناعات المتنوعة، فبعد تجفيف سعف النخيل يبدأ الحرفي بتشكيل أولى المكونات قبل حزم مجموعة السعف بليف النخيل الذي يجهز مسبقاً بعملية تُسمى التفتيل.

ولإضفاء الرونق الجمالي على الصناعات تُزين بألوان متعددة قبل بداية العمل، وذلك حسب طلب كل زبون.

وما يزال حرفيو السعفيات متشبثين بتراث الأجداد للمحافظة على هذا الموروث ومنعه من الاندثار، وذلك بإطلاق هذه الصناعة والتعريف بها من خلال المناسبات والمحافل الشعبية.

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