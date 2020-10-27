وفاة حالة جراء «كورونا» في الواحات

تعلن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، الثلاثاء، عن وفاة حالة جديدة بمركز العزل جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة من مدينة جالو. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الطبية عن وفاة حالة في مركز العزل متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

– وفاة عنصر طبي مساعد جراء «كورونا» في الواحات

وأشارت اللجنة إلى أن الحالة تعود لأحد العناصر الطبية المساعدة من الجنسية السودانية، وكان يعمل بقسم الكلى التابع لمستشفى جالو العام.

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