شركة الكهرباء: استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة الخمس الاستعجالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة «الخمس» الاستعجالي بمساعدة خبراء من شركة «GE» الأميركية.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن شركة «GE» أجرت خلال الفترة الماضية التجارب التشغيلية المطلوبة وتبين ضرورة الاستعانة بهؤلاء الخبراء.

وأكد البيان عزم الشركة العامة للكهرباء على إدخال هذه الوحدات إلى الخدمة بشكل يضمن سلامتها والمحافظة عليها من أي ضرر، منوهًا بـ«ما قام به خبرائنا في الفترة الماضية يعتبر عمل احترافي ووفق نصائح وإرشادات المصنع لتشغيل هذه الوحدات بشكل أمن».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا