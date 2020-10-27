الجرندي يأمل توصل الحوار الليبي في تونس إلى «توافقات» تعيد الأمن إلى المنطقة

أعرب وزير الشؤون الخارجيّة التونسي، عثمان الجرندي، عن أمله في توصل المشاركين في الحوار الليبي الشامل المقرر عقده ببلاده إلى توافقات أخرى على غرار وقف إطلاق النار بما يؤسس لعودة الأمن والسلم إلى كامل المنطقة.

وقال الجرندي في تصريحات له بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، الثلاثاء، إنّ اتخاذ قرار عقد الحوار الليبي الليبي في تونس، هو نتيجة ما بذلته تونس من جهود لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، وذلك موازاة مع انطلاق الفرقاء الاثنين الماضي في جلسة مناقشات عن بعد، تمهيدا لعقد أعماله المباشرة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف توس في التاسع من نوفمبر المقبل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيجري تنظيمه برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا تمثل كافة التوجهات.

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وبخصوص عراقيل حركة العبور بمعبر رأس الجدير الحدودي في الفترة الأخيرة، كشف الجرندي عن توصل الوزارة يوم الاثنين إلى نسخة من وثيقة النقاط التي وافق عليها الجانب الليبي لفتح الحدود، وتمّ إرسالها الى الوزارات المعنية، خاصة منها الصحة، وسيتمّ التوقيع عليها بين تونس وليبيا أواخر الأسبوع، ليكون قاعدة للتواصل بين البلدين.

وأعلن التوصّل مع الجانب الليبي إثر اجتماع بمقرّ الوزارة التونسية الأسبوع الماضي، إلى وضع بروتكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين والليبيين من العبور في الاتجاهين بأكثر انسيابية، مع احترام بعض القيود التي لم تعد صارمة ومعقّدة كما كانت من قبل.

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