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أمطار غزيرة وعواصف تُخلّف أضرار مادية بعدة مدن (صور)

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة من الرياح شهدتها عدة مناطق في العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى، ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات عدد من المواطنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع هطول أمطار غزيرة، محذرا من رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

بدورها، طالبت هيئة السلامة الوطنية من المواطنين بتوخي الحذر وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج المنازل، ونشرت عبر صفحتها على “فيسبوك” إرشادات خاصة بشأن الوقاية من الصواعق الجوية والتعامل أثناء هطول الأمطار.

من جهته أهاب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق العام إثر نزول الغيث النافع على طرابلس متمنيا السلامة للجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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