بسبب العاصفة.. سقوط مأذنة مسجد “سور مسعود” بمدينة مصراتة

شهد مسجد “سور مسعود” بمدينة مصراتة، اليوم الثلاثاء، رياحا قوية صاحبتها عاصفة أدت إلى سقوط مأذنته وحدوث أضرار مادية به.

وكانت قد تعرضت المدن الليبية لرياح قوية على أجزاء واسعة من مناطق الساحل الغربي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من النخيل والأشجار.

وفي نفس السياق كان قد تعرض ميناء طرابلس البحري، اليوم الثلاثاء، لعاصفة قوية أدت إلى وقوع أضرار منها سقوط حاويات في الساحات وحوض الميناء.

وبحسب منشور على صفحة الميناء بموقع “فيسبوك”، أدت العاصفة إلى تقطع حبال ربط (شيمة) لعدد من السفن الراسية بالميناء، وجنوح إحدى سفن الحاويات المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج.

وأوضح منشور الميناء أن الأمر استدعى إعلان حالة الاستنفار العام بالأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء حاليا.