“مجلس الأمن” يدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ اتفاق (5+5) بالكامل

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك بشأن وقف إطلاق النار الدائم الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف يوم الجمعة الماضي، عقب محادثات استمرت أربعة أيام رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، مطالبين الأطراف الليبية بإبداء نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على إطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر باجتماع افتراضي، معربين عن تطلهم إلى الاجتماع المباشر للمنتدى الذي تقرر عقده في العاصمة التونسية يوم 9 نوفمبر المقبل.

واستذكر أعضاء مجلس الأمن في البيان قرارهم رقم (2510) لسنة 2020 والتزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر الأسلحة والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. داعين الدول الأعضاء إلى احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد أعضاء مجلس الأمن في ختام بيانهم التأكيد على التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها أراضيها ووحدتها الوطنية.

جدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، كانت قد صرحت بأن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف نص على تعليق كل اتفاقات التدريب العسكرية (الأجنبية) لقوات عسكرية داخل ليبيا ومغادرة هذه الفرق التدريبية للأراضي الليبية فورًا.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في جنيف على هامش انتهاء محادثات اللجنة العسكرية 5+5، الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لايشمل الجماعات المصنفة إرهابيا ونص على تشكيل قوة عسكرية من الطرفين بغرفة عمليات مشتركة ومغادرة كل المرتزقة في غضون 3 أشهر.

وأضافت “ويليامز” أن اتفاق وقف إطلاق النار سيتم رفعه إلى مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي دعم ما توصل إليه الليبيون.

وأكدت “ويليامز” أن تبادل المحتجزين كجزء هام في بناء الثقة بين وفدي اللجنة العسكرية 5+5 ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.