تعليم الوفاق تبحث مع “الوطني لمكافحة الأمراض” استعدادات عودة الدراسة وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، لمناقشة خطة الوزارة التي أعدتها استعداداً لعودة الدراسة وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، في ظروف تربوية وصحية جيدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توظيف شبكة الرصد والاستجابة المعتمدة لدى المركز في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة تفعيل وحدات صحية داخل المدارس يناط بها رصد وتتبع الأمراض الوبائية بشكل عام، و جائحة كورونا بشكل خاص.

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