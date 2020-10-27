«الثني» يعقد سلسلة اجتماعات لبحث أوضاع بلدية أجدابيا

واصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سلسلة الاجتماعات التي يعقدها، لبحث سير العمل في بلدية أجدابيا والمشروعات التي تنفذها الحكومة لصالح قطاعاتها.
وعقد “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا ضم عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي.
كما ضم الاجتماع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا فريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، وعدد من مديري الإدارات بها.
وناقش الاجتماع، سير المشروعات المتعاقد على تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ببلدية أجدابيا.
كما ناقش الاجتماع المشروعات المتعاقد على تنفيذها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمشاكل التي تحول دون الانتهاء من استكمالها.
وتطرق الاجتماع، إلى عديد النقاط المتعلقة بالمشروعات المتعثرة والمنفذة عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات وذلك لإيجاد الحلول اللازم اتخاذها لإنجاز المشروعات في البلدية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء، على منح الأذن بشراء أرض فضاء بالبلدية لاستغلالها كمركزا تجميع للقمامة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته العاجلة بصيانة الآليات التابعة لشركة خدمات النظافة العامة أجدابيا.
وفي وقت سابق اليوم، التقى “الثني” بوفد ضم عددا من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.
أضف تعليقـك