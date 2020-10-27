«الثني» يعقد سلسلة اجتماعات لبحث أوضاع بلدية أجدابيا

واصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سلسلة الاجتماعات التي يعقدها، لبحث سير العمل في بلدية أجدابيا والمشروعات التي تنفذها الحكومة لصالح قطاعاتها.

وعقد “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا ضم عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي.

كما ضم الاجتماع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا فريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، وعدد من مديري الإدارات بها.

وناقش الاجتماع، سير المشروعات المتعاقد على تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ببلدية أجدابيا.

كما ناقش الاجتماع المشروعات المتعاقد على تنفيذها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمشاكل التي تحول دون الانتهاء من استكمالها.

وتطرق الاجتماع، إلى عديد النقاط المتعلقة بالمشروعات المتعثرة والمنفذة عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات وذلك لإيجاد الحلول اللازم اتخاذها لإنجاز المشروعات في البلدية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء، على منح الأذن بشراء أرض فضاء بالبلدية لاستغلالها كمركزا تجميع للقمامة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته العاجلة بصيانة الآليات التابعة لشركة خدمات النظافة العامة أجدابيا.

وفي وقت سابق اليوم، التقى “الثني” بوفد ضم عددا من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.