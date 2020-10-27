مهند يونس: “ستيفاني ويليامز” تتعامل معنا كالوصي على أطفال غير راشدين

قال مهند يونس وزير الدولة لشؤون الشهداء والمفقودين المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتصور أن يكون مصير ليبيا مرهون بأهواء ستيفاني ويليامز رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ومن وصفهم بالفاعلين في منظمة الحوار الإنساني.

واعتبر يونس، في تصريح صحفي، أن ما يجري ليس حواراً بل هو إطالة للأزمة وإثارة للفرقة من خلال تمكين شخصيات متفق عليها مسبقا، مضيفا أن المبعوثة الأممية تريد أن تحرم الليبيين من حق تقرير مصيرهم عبر الانتخابات، وتتعامل معهم كالوصي على أطفال غير راشدين .. على حد وصفه .

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