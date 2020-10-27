“تعليم الوفاق” تناقش خطتها لعودة الدراسة ومواجهة “كورونا” مع “الوطني لمكافحة الأمراض”

عقدت ما تسمى اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة تعليم الوفاق، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، وذلك لمناقشة خطة الوزارة التي أعدتها استعداداً لعودة الدراسة وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، في ظروف تربوية وصحية جيدة.

وبحسب بيان لوزارة التعليم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توظيف شبكة الرصد والاستجابة المعتمدة لدى المركز في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة تفعيل وحدات صحية داخل المدارس يناط بها رصد وتتبع الأمراض الوبائية بشكل عام، وجائحة كورونا بشكل خاص.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (232).

واستلم المركز عدد (3405) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (101) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2653 ) عينة سالبة، عدد (752) عينة موجبة (570 جديدة + 182 مخالطة)”.