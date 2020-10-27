«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق وافقت على إطلاق المعتقلين الروسين في طرابلس

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الوطني وافقت على إطلاق ناشطين سياسيين روسيين اثنين محتجزين في العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام، وفق ما نقلته عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

واعتبرت «بلومبيرغ» أن إطلاق الروسيين ماكسيم شوغالي وسمير سيفان يشير إلى انفراج بين طرابلس وموسكو حيث دعمت الأخيرة «خصمًا في حرب أهلية مدمرة»، لافتة إلى أن الاتفاق بين الجانبين جرى التوصل إليه خلال الأسبوع الماضي، حسبما قال أربعة مسؤولين على علم بالمفاوضات للوكالة الأميركية.

وقال اثنان من المسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن الاتفاقية لم تعلن بعد، «إن السجناء قد يرسلون إلى موسكو في غضون أيام».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من جهتها في رسالة نصية لـ«بلومبيرغ» أن الاتصالات بشأن هذه القضية «أصبحت أكثر نشاطًا، لكن من المبكر الحديث عن أي نتائج».

واحتجزت السلطات الليبية في طرابلس كل من الروسيين مكسيم شوغالي وسمير سيفان، في مايو 2019 أثناء عملهما مع سيف الإسلام القذافي، للمساعدة في هندسة عودته من خلال انتخابات نهائية، بحسب «بلومبيرغ».

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واتهم الإدعاء العام في طرابلس مكسيم شوغالي وسمير سيفان بالتدخل في الانتخابات لصالح موسكو وتم سجنهم إلى حين المحاكمة. لكن الشركة التي أرسلتهم إلى ليبيا ومقرها موسكو نفت الاتهامات.

وكان المسؤولون الروس قد وضعوا إطلاق سراحهم كشرط لتحسين العلاقات مع حكومة طرابلس، التي تمتعت بدعم عسكري من تركيا خلال الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس على مدى أكثر من 14 شهرا.

ويأتي الاتفاق في أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين طرفي اللجنة لاعسكرية الليبية المشتركة (5+5) الذي جرى بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

ومكسيم شوغالي وسمير سيفان المحتجزان كانا يعملان في مؤسسة الدفاع عن القيم الوطنية، وهي منظمة روسية تتخذ من موسكو مقراً لها وتعد جزء من مجموعة إعلامية ربطتها الحكومة الأميركية بيوفغيني بريغوزين، وهو رجل أعمال له علاقات وثيقة مع الكرملين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بريغوزين واتهمته بالتدخل في الانتخابات، بينما وضع الاتحاد الأوروبي قيودًا عليه لانتهاكه حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأصدر رئيس مؤسسة الدفاع عن القيم الوطنية الروسية، ألكسندر مالكفيتش، الذي يخضع أيضًا لعقوبات أميركية بسبب تدخله المزعوم في الانتخابات، بيانًا يوم الاثنين قال فيه إن الرجلين نُقلا إلى حجز تركيا في ليبيا، وقال إن فرص إطلاق سراحهما زادت، بحسب «بلومبيرغ».

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