“الكهرباء”: استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة الخمس بمساعدة شركة أمريكية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة الخمس الاستعجالي وذلك بمساعدة خبراء من شركة «GE» الأمريكية.

جاء ذلك وفقا لبيان للشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، حيث أوضحت أن شركة «GE» أجرت خلال الفترة الماضية التجارب التشغيلية المطلوبة، وتبين ضرورة الاستعانة بهؤلاء الخبراء.

وأكد البيان عزم الشركة العامة للكهرباء على إدخال هذه الوحدات إلى الخدمة بشكل يضمن سلامتها والمحافظة عليها من أي ضرر، منوهًا بـ«ما قام به خبراؤنا في الفترة الماضية يعتبر عملًا احترافيًّا، ووفق نصائح وإرشادات المصنع لتشغيل هذه الوحدات بشكل آمن».

كان قد أجرى المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، مؤخرا جولة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس لمتابعة أعمال الصيانة لمشروع الخمس الاستعجالي وبعض وحدات التوليد المستهدفة بالصيانة.

وبحسب إيجاز صحفى، للشركة، أكد المدير العام للشركة خلال اجتماعه الذي عقده في وقت سابق بالمحطة، بحضور عدد من المسئولين بالمحطة ومندوب الشركة المنفذة للمشروع على إنهاء كافة الأعمال وتشغيل وحدتي الخمس الاستعجالية بأسرع وقت لرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، هذا وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد اجتماع آخر بداية الأسبوع القادم لمتابعة الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم وكذلك متابعة أعمال الصيانة بالمشروع .