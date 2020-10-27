«دغيم»: الاتفاقية القطرية الجديدة تصرف استفزازي

استنكر عضو مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي زياد دغيم إلزام الدولة الليبية باتفاقية أمنية جديدة مع دولة قطر.

وقال دغيم في تصريحات لصحيفة “الساعة 24″ أن هذا التصرف استفزازي للغاية في هذا التوقيت بالذات ونحن مقبلون علي مصالحة وتسوية سياسية.

وختم دغيم بقوله: لقد طرحنا رؤيتنا في كل المناسبات نريد حكومة خدمية تنموية يقودها شخصية غير جدلية ذات عقلية اقتصادية، ونقل الخلاف والاختلاف السياسي من الشارع والاحتراب إلى مجلس رئاسي ثلاثي يجب عليه أن يتوافق”.

وأبرمت حكومة الوفاق اتفاقا أمنيا مع قطر أمس الاثنين خلال زيارة وزيري خارجيتها محمد السيالة، وداخليتها فتحي باشاغا، فيما أكد الجيش الليبي أن هذه محاولات لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.