“بوتين” و”أردوغان” يبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية وتكثيف محادثات السلام

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سبل تسوية الأزمة الليبية، وتكثيف محادثات السلام الليبية.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين من أجل التوصل لحل للأزمة.

جاء ذلك في بيان أصدره الكرملين بهذا الصدد أمس الثلاثاء مضيفا: “تم بحث التطورات في منطقة النزاع بقره باغ وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال والانخراط المتزايد للإرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع”.

وأضاف البيان أن بوتين أطلع أردوغان على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.

وبحث “بوتين” و”أردوغان” التعاون بين روسيا وتركيا في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة من أجل تنفيذ التفاهمات بشأن إحلال الاستقرار في إدلب وشرقي الفرات.

كما تبادل الرئيسان الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك بمساعدة الدول الضامنة لعملية أستانا.