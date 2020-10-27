ويليامز: علينا أن نعترف بقوة أنصار النظام الجماهيري على الأرض ووجودهم مهم جداً في الحوار السياسي

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، على أهمية مشاركة أنصار النظام الجماهيري في الحوار السياسي الليبي، معتبرة أنهم قوى سياسية نشطة على الأرض.

وأوضحت ويليامز، في تصريح صحفي، أن وجود تلك القوى السياسية حول الطاولة مهم، إضافة إلى ممثلين من أجزاء أخرى من المجتمع، معربة عن تفاؤلها بمشاركة تلك القوى السياسية فى الحوار السياسي الليبي .

وأقرت أن البعض في الطبقة السياسية قد يسعون لعرقلة التقدم، إلا أنهم يشكلون أقلية بشكل متزايد، مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف بسبب الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، فيما حذرت من أن الدول الأجنبية المتورطة في الصراع قد تشكل خطرًا على محادثات السلام.

وأعربت ويليامز، عن آملها في أن يدفع المجتمع الدولي نحو الاستفادة من هذه الديناميكية الإيجابية للغاية .

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت أمس الإثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الدائرة المغلقة .

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني، فقد تم خلال اللقاء إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخرًا في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما تم إطلاعهم على التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

ومن المقرر أن تستضيف تونس مطلع نوفمبر المقبل، الحوارات الليبية ضمن مسار التسوية السياسية للأزمة المتفاقمة منذ 2011، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وشهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

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