بريطانيا وقبرص تبحثان أزمتي ليبيا وشرق المتوسط

بحث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أزمتي ليبيا وشرق المتوسط مساء اليوم الثلاثاء.

وأعرب جونسون، عن دعمه لموقف قبرص في أزمة شرق المتوسط.

واستنكر وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التركية الاستفزازية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس- في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية عقب اجتماعه، مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليديس والإسرائيلي جابي أشكينازي:” للأسف نعقد اجتماعنا تحت وطأة الإجراءات غير القانونية الجديدة من جانب تركيا.”