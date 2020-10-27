تحذيرات من رياح وأمطار قويه في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، كافة المواطنين من ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل، وإزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل والشرف؛ نتيجة قدوم رياح قوية .

وطالبت الهيئة اليوم الثلاثاء المواطنين بتوخي الحيطة و الحذر أثناء القيادة على الطريق العام، إثر هطول الامطار، متمنية السلامة للجميع .

وشهدت مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء أمطار قويه منذ الصباح ورياح قوية أدت إلى وقوع أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الموانئ و النقل البحري اليوم الثلاثاء أن عاصفة قوية فى ميناء طرابلس البحري تسببت في جنوح إحدى سفن الحاويات (ليدي حلوم) المتواجدة بمنطقة المخطاف.

وأكدت المصلحة عبر حسابها على “فيسبوك” أن السفينة ولازالت ملاصقة لحاجز الامواج وحالة استنفار في الأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء.

وأشارت مصلحة الموانيء إلى أن العاصفة تسببت في سقوط حاويات فى الساحات وكذلك سقوط حاويات فارغة فى حوض الميناء أثناء عملية شحنها.

وأضافت مصلحة الموانيء أن العاصفة تسببت كذلك في تقطع حبال ربط (شيمة) لعدد من السفن الراسية في الميناء، ماتسبب في جنوح إحداها.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لأضرار جسيمة تسببت فيها العواصف في العاصمة طرابلس وسقوط حبات البرد بحجم كبير جدًا تسبب في تحطيم زجاج السيارات.