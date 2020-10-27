“اللجنة العليا لإدارة الأزمة”: إجمالي إصابات “كورونا” في مصراتة وصل إلى 47 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بالبلدية بلغ 47 حالة وإجمالي حالات العناية المركزة بلغ 20 حالة.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أمس الثلاثاء، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بلغ 25 حالة منها 19 حالة بالإيواء، و6 حالات بالعناية المركزة، مضيفة أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في قسم العزل بمركز مصراته الطبي بلغ 12 حالة منها 8 حالات بالإيواء و4 حالات بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل قسم العزل بمستشفي مصراته للدرن والأمراض الصدرية بلغ 10 حالات بالعناية المركزة.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (232).

واستلم المركز عدد (3405) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (101) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2653 ) عينة سالبة، عدد (752) عينة موجبة (570 جديدة + 182 مخالطة)”.