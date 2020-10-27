بعد زيارة قطر.. باشاغا يتراجع عن موقفه الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار ويؤكد: لن يستمر

تراجع وزير داخلية الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، عن موقفه الداعم لنتائج حوار جنيف، والذى أعلن عنه سابقا، خاصة بعد زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، واصفا اتفاق وقف إطلاق النار بـ”الهش” .

وحذَّر باشاغا، في تصريح صحفي، من أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في ليبيا لن يستمر، إلا إذا توقّفت الدول الأجنبية عن التدخّل في الصراع الليبي، موضحا أن التحدي الأكبر سيكون التدخّل الأجنبي، أو نقص الدعم الدولي المطلوب لمساعدة الليبيين على تنفيذ وقف إطلاق النار .

وأشار إلى أنّ داخلية الوفاق وضعت خطة لتسريح بعض المليشيات ودمج البعض الآخر في قوات الأمن الوطني، مؤكّدًا أن وزارته أعدت بالفعل تصنيفًا لأفراد الميليشيات الذين ليس لديهم سجل جنائي مسجل تحت علامة خضراء، تؤهلهم لتلقي التدريب ليكونوا رجال شرطة.

ولفت إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد المنهار لتوفير وظائف خارج القطاعات الأمنية، مؤكدا أن حكومة الوفاق غير المعتمدة فشلت في تحقيقه منذ توليها السلطة في عام 2016.

وتابع أن هناك حاجة إلى برنامج على مستوى الدولة وليس وزارة الداخلية فقط؛ لإعادة تأهيل هؤلاء ودمجهم .

يشار إلى أن باشاغا قد تراجع عن موقفه السابق الذي أعلن من خلاله دعمه وإستبشاره في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” بحوار جنيف، قبل أن يقوم بزيارة العاصمة القطرية الدوحة ويلتقى أميرها تميم بن حمد ويصف بعد هذا اللقاء الاتفاق بالهش وأنه لن ينفذ.

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