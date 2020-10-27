نقابة المعلمين: عقيلة صالح تعهد بحل أزمة قطاع التعليم

أفادت نقابة معلمي ليبيا، بانتهاء اجتماع طارئ تم عقدم قبل ساعات بين النقيب العام عبدالنبي النف والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وبحضور الأعيان والمشائخ.

وبحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين، الثلاثاء، فإن الاجتماع تم فيه طرح تنفيذ القانون رقم 4 الخاص بإقرار الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية، في أسرع وقت ممكن، وهذا ما قد تم الاتفاق عليه وبشكل عاجل، مؤكدا أن المستشار عقيلة صالح وعد بذلك.

كما تم اتخاذ قرارا تأجيل الدراسة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل حتى يكون الوضع الصحي جيد، تماشيا مع بداية تنفيذ القانون الذي وعد “صالح” بتنفيذه بشكل عاجل.