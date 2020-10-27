بسبب العاصفة.. “هيئة السلامة” بطرابلس تحذر من ترك الأطفال خارج المنزل وتوجه بإزالة كل ما هو عرضة للتطاير

حذرت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، كافة المواطنين من ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل، وإزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل والشرف؛ نتيجة قدوم رياح قوية .

وطالبت الهيئة في بيان أمس الثلاثاء، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق العام، إثر هطول الأمطار، متمنية السلامة للجميع .

وكانت قد شهدت مدينة طرابلس أمس الثلاثاء أمطار قويه منذ الصباح ورياح قوية أدت إلى وقوع أضرار مادية.

وسقطت مأذنة مسجد “سور مسعود” بمدينة مصراتة، إثر رياحا قوية صاحبتها عاصفة أدت إلى حدوث أضرار مادية به.

وتعرضت المدن الليبية لرياح قوية على أجزاء واسعة من مناطق الساحل الغربي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من النخيل والأشجار.

وفي نفس السياق كان قد تعرض ميناء طرابلس البحري، لعاصفة قوية أدت إلى وقوع أضرار منها سقوط حاويات في الساحات وحوض الميناء.

وبحسب منشور على صفحة الميناء بموقع “فيسبوك”، أدت العاصفة إلى تقطع حبال ربط (شيمة) لعدد من السفن الراسية بالميناء، وجنوح إحدى سفن الحاويات المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج.

وأوضح منشور الميناء أن الأمر استدعى إعلان حالة الاستنفار العام بالأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء حاليا

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لأضرار جسيمة تسببت فيها العواصف في العاصمة طرابلس وسقوط حبات البرد بحجم كبير جدًا تسبب في تحطيم زجاج السيارات.