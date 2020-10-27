اكتشاف كارثة إنسانية جديدة بأحدى المصحات في طرابلس «فيديو»

أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، بأنه اكتشاف كارثة إنسانية جديدة بمصحة المواساة بحي الأندلس بالقرب من مسجد العروسي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مفتشي قسم الرقابة الداخلية بطرابلس رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز قاموا بجولة رقابية تفتيشية استهدفت مصحة المواساة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والقياسية.

ولفت إلى أن الحملة سحلت عدة ملاحظات “وصفتها بالكارثة الإنسانية” منها:

– وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل مخزن المصحة .

– وجود مستلزمات طبية في قسم الإسعاف منتهية الصلاحية .

– حجرة التعقيم غير مطابقة للمواصفات الصحية من حيث النظافة العامة.

– وجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات .

– غرفة العلاج الطبيعي غير مطابقة للإشتراطات الصحية من حيث الإضاءة والتهوية .

– وجود أدوات ومعدات طبية متهالكة داخل صالة العلاج الطبيعي.

– النظافة داخل المختبر غير جيدة مع وجود أجهزة متهالكه وظاهر عليها أثار الصدأ.

– غرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية .

– الترخيص التجاري منتهي الصلاحية .

– أُذونات المزاولة غير موجودة لدى العناصر الطبية والطبية المساعدة لدى البعض منهم.

– لا يوجد ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة.

– وجود عناصر طبية وافدة لا توجد أُذونات مزاولة لها.

– مخزن الأغذية غير مطابق للإشتراطات الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب.

– وجود أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية ( تاريخ الإنتاج و الإنتهاء .)

– وجود مواد غذائية تحتاج للتبريد خارج الثلاجة ووجود أغذية منتهية الصلاحية.

– أدوات الطبخ داخل المطبخ متهالكة وغير صالحة للاستعمال.

واوضح البيان الصادر، أن الحملة التفتيشية إحالت تقريرها للنيابة العامة وتم قفلها من قبل الأجهزة الضبطية بالحرس البلدي.