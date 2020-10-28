بعد أن وصفته بـ”المخيف” ..الطوارئ الصحية ببني وليد تدعو إلى اجتماع طارئ لمواجهة تدهور الوضع الوبائي

دعت لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد ، اليوم الأربعاء، جميع الجهات المختصة ومنها ( اللجنة المركزية ببلدية بني وليد – رئيس لجنة الصحة بالمجلس البلدي- وغيرها من الجهات ذات العلاقة) لإجتماع طارئ وفي أقرب وقت لمواجهة انتشار الفيروس وتدهور الوضع الوبائي في البلدية، واصفه بأنه أصبح مخيف وسريع جدا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هناك أحد المصابين بكورونا تدهورت حالته الصحية وبحاجة إلى مستشفى عزل، مبينة أن جميع المستشفيات الخاصة بالعزل وبعد التواصل معها كانت ممتلئة واعتذرت عن إستقبال الحالات.

ودعت اللجنة جميع الجهات المختصة لإجتماع طارئ لمواجهة التطور الوضع الوبائي المخيف والذي يهدد حياة المرضي وكبار السن، لافتة إلى أن إنتشار الفيروس داخل المدينة أصبح مخيف وسريع جدا.

كما طالبت المواطنين برفع درجات الوقاية والتوقف عن التجمعات والمناسبات الإجتماعية سواء الأفراح أوالمأتم، خصوصا أن الوضع الوبائي بالمدينة سئ جدا جدا.

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