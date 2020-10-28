تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البريقة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا البريقة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن إجمالي عدد الحالات التي ترددت على العيادة الخارجية بقسم العزل بلغ 15 حالة، مشيرا إلى دخول حالتين إلى قسم العزل السريري ببلدية البريقة تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (232).

واستلم المركز عدد (3405) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (101) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2653 ) عينة سالبة، عدد (752) عينة موجبة (570 جديدة + 182 مخالطة)”.