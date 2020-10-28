بقيمة 70 دولار .. صحة المؤقتة تعتمد مختبري “الأكيد” و “الجين” لإجراء تحاليل كورونا

اعتمدت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مختبري الأكيد و الجين لإجراء تحاليل كورونا بقيمة تتراوح مابين 50 إلى 70 دولار .

وأوضحت الوزارة، في خطاب موجه إلى مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية، أنه تم اعتماد المختبرين من قبل الوزارة، مؤكدة أنه على جميع المستشفيات والمراكز الطبية إرسال التحاليل الخاصة بفيروس كورونا إليهما .

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أنه تم تخصيص ٣٠٠ مليون دينار لمواجهة الوباء.

وكان معمل “الأكيد”، قد طالب في كتاب موجه إلى الحكومة المؤقتة باعتماده من قبل وزارة الصحة لاجراء تحاليل كورونا، مبينا أن المواطن سيدفع ما بين 50 إلى 70 دولارا .

فيما عبر ناشطون عن استيائهم من هذه الأسعار الموجهة لاعتمادها من الحكومة المؤقتة خاصة وأن الأخيرة قد صرفت أكثر من 300 مليون دينار على مكافحة وباء كورونا.

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