ملتقى عمداء برقة يطالب بتنفيذ بنود الاتفاق الليبي

احتضنت بلدية المرج، بقاعة المرحوم بشير جودة داخل مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، مُلتقى عمداء بلديات برقة بمشاركة 16 بلدية.

واستقبل المشاركين في الملتقى، رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، وليد صلهوب وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان بلدية المرج.

ويهدف الملتقى لدراسة معطيات الحوار السياسي، و لقراءة قانون رقم ” 59″ بشأن الإدارة المحلية.

وأعلن الملتقى في بيانه الختامي، تأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ومطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ النقاط الواردة في اجتماع 5+5.

كما طالب البيان الختامي، بفترة انتقالية تكون محددة بفترة زمانية واضحة تنتهي بإجراء انتخابات وفق دستور متفق ومستفتى عليه

وأوضح بيان الملتقى، أسباب هذه المطالب، بأن تجربة 2014 وانتخاب مجلس النواب والتي أدت إلى الانقسام، وتطبيع وتحسين حياة المواطن عن طريق تفعيل دور البلديات في إعادة الاستقرار وتوفير كافة الصلاحيات والميزانيات.

وطالب البيان، بوجود ورقة ملزمة لأي حكومة قادمة بخصوص صلاحيات ومتطلبات الحكم المحلي وهذه الورقة يتم التصديق عليها أثناء.

وتضمن البيان:

1 – دعم الحكومة الليبية برئاسة السيد عبدالله الثني

2- مطالبة مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بدعم الحكومة الليبية بمخصصات مالية مستعجلة للصرف على المشاريع القائمة بالبلديات.

كما أعلن ملتقى عمداء بلديات برقة عن استعداده لعقد ملتقى يضم عمداء بلديات برقة في مدينة طبرق خلال شهر نوفمبرالقادم، بحضور كلاً من وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي إلى جانب وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير الوزارة بالحكومة الليبية، الدكتور امراجع غيث.

وختم البيان: “من المرتقب أن يتضمن جدول اعماله الاختصاصات العامة للبلديات، وذلك بحسب المادة (6) من قانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية”.

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