المجريسي: المليشيات في ليبيا أصبحوا مافيا ووصلوا إلى أعلى المناصب الحكومية

قال المتخصص في الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، أمس الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعكس إجماعًا دوليًّا على تسوية الأزمة الليبية .

وأوضح المجريسي، في تصريح صحفي، أن التعامل مع الميليشيات كان مهمة ثقيلة للغاية، مؤكدًا أنهم يمتلكون الأسلحة والمال والاتصالات، ووصفهم بالمافيا .

وأشار المجريسي إلى أنهم في أعلى المستويات الحكومية “في إشارة إلى قوات الوفاق”، وإخراجهم من النظام سيكون صعبًا للغاية، مبينا أنهم يمثلون أعداد كبيرة في بعض البلدات، ولذلك هناك صعوبة شديدة في التعامل مع مثل هذه المليشيات .

وأكد أن هناك حاجة لمزيد الضغط الدولي على القوى الأجنبية التي تدعم المليشيات، فى إشارة إلى تركيا التى تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بالأسلحة والمرتزقة . يشار إلى أن مليشيا القوات المساندة لبركان الغضب أعلنت الاثنين، رفضها للحوارات السياسية الجارية وطالبت بإشراكهم فيها .

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