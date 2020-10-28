لجنة الطوارئ مصراتة تعقد اجتماعا لبحث الاحتياجات بالمدينة

عقدت لجنة الطوارئ المركزية ببلدية مصراتة، والمكلفة بمتابعة تنظيف الغرف الرئيسية لتصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ وتنظيف الشوارع والأرصفة، اجتماعا، بمقر ديوان البلدية.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة ووكيل الديوان بالبلدية المهندس علي الزيداني وعدد من أعضاء اللجنة، القرار رقم “51” الصادر عن عميد بلدية مصراتة بشأن تشكيل لجنة طوارئ مركزية.

وناقش الاجتماع، المهام والاختصاصات الموكلة إليها حسب القرار، كما تم وضع خطة عمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات وإنجاز المهام في إطار زمني محدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية