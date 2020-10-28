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افتتاح المعرض الأول للتمور ومنتجات النخيل في درج

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح المجلس البلدي درج، المعرض الأول للتمور ومنتجات النخيل ضمن النشاطات السنوية مع إدارة جهاز المدن التاريخية فرع درج.

وحضر حفل الافتتاح، أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان المجلس ومخاتير واعيان ومشائخ محلات بلدية درج.

وشارك في المعرض الأول، بعض الجمعيات والمؤسسات المدنية داخل البلدية مع فوج كشاف درج وفرع الهلال الأحمر درج وفرع الهلال الأحمر تقطة.

وتم بعد الافتتاح، عرض المنتجات الزارعية من أنواع التمور المميزة وذات جودة ممتازة وبمشاركة جميع الفلاحين من مختلف المزارع المتواجدة داخل محلات بلدية درج.

وتميز المعرض الأول، الالتزام باتباع الإرشادات الإحترازية والوقائية، من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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