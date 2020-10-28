بلدية نسمة: جولة توعوية عن كورونا بالمدراس

قام الفريق التوعوي ببلدية نسمة، بجولة ميدانية حول المؤسسات التعليمية ببلدية نسمة.

وتضمن الفريق، عضو المجلس البلدي عبد الرحمن خليل الحمروني، لتوعية الطلبة داخل الفصول وإعطاء الطلبة والمعلمين نبذه مختصرة على فيروس كورونا وطريقة الوقاية والحفاظ علي سلامتهم وسلامة أسرهم بالتباعد الاجتماعي وعدم مخالطة بعضهم البعض وإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم في الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيدا قبل دخول المدرسة، وبعد الخروج منها وعدم استعمال أدوات غيرهم حرصا علي انفسهم وانفس غيرهم.

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