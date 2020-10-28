“الوداني” يحمل صحة الوفاق مسؤولية تدهور الوضع الوبائي في مدينة بني وليد

طالب عضو اللجنة المركزية ببلدية بني وليد ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي سلامة الوداني، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة بسرعة تنفيذ مركز العزل داخل المدينة لتفاقم الوضع الوبائي وزيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الوداني، في بيان له عبر صفحة إدارة الخدمات الصحية ببني وليد على موقع ” فيسبوك”، أنه وبعد تحديد المكان الخاص بالعزل ووصول العيادات الخاصة بالعزل من وزارة الصحة إلى مدينة بني وليد والإتفاق مع الشركة للبدء يتم إيقاف المشروع لأسباب مجهولة، مبينا أن جميع ماتم استلامه من معدات وأدوية موجود داخل مدينة بني وليد في انتظار نقلها للمقر الخاص بالعزل بعد إعطاء وزارة الصحة الأذن لتنفيذ المشروع.

وحمل الوداني وزارة الصحة مسؤولية تأخير استكمال مقر العزل داخل المدينة، مطالبا بسرعة إستكمال الإجراءات لزيادة الحالات مما يجعل عدد كبير من المرضي في خطر لعدم وجود أماكن في مراكز العزل .

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