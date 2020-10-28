طائرة “مونبيرد” الألمانية تستأنف مهامها قبالة سواحل ليبيا

استأنفت طائرة “مونبيرد” الألمانية التابعة لمنظمة “سي ووتش”، غير الحكومية، مهام البحث عن قوارب مهاجرين في المتوسط، بعد مرور شهرين على إيقاف عملها.

وأعلنت السلطات الإيطالية السماح للطائرة، باستئناف عملها في رصد قواب المهاجرين في المتوسط.

وعلّق مدير عمليات المنظمة غير الحكومية تامينو، على القرار الإيطالي: “أخيرا، رفعت السلطات قرار منع الطائرة من ممارسة عملها، من دون توضيحات إضافية”، وفقا لما نقله موقع مهاجر نيوز.

وتعمل الطائرة على رصد قوارب المهاجرين المعرضين للخطر في منطقة البحث والإنقاذ (SAR) قبالة السواحل الليبية.

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