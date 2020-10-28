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شكري يبحث مع المسؤولين الروس مستجدات الملف الليبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء زيارته إلى موسكو في الاجتماع الافتراضي الخاص بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ومشاركة وزراء الخارجية والري في كل من السودان واثيوبيا.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن زيارة شكري إلى موسكو، ستتضمن مناقشة مستجدات الملف الليبي مع المسؤولين الروس.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن بلاده تدعو للتنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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