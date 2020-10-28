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بوتين وأردوغان يبحثان ملف تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مساعي تسوية الأزمة الليبية، وتكثيف المحادثات الليبية.

وذكر الكرملين، أن بوتين ناقش مع أردوغان، ملفات إقليمية من بينها الانخراط المتزايد للإرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع.

واطلع أردوغان، بوتين على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.

وتبادل الرئيسان، الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، ومساعدة الدول الضامنة لعملية أستانا.

بوتين وأردوغان

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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