بوتين وأردوغان يبحثان ملف تسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مساعي تسوية الأزمة الليبية، وتكثيف المحادثات الليبية.

وذكر الكرملين، أن بوتين ناقش مع أردوغان، ملفات إقليمية من بينها الانخراط المتزايد للإرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع.

واطلع أردوغان، بوتين على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.

وتبادل الرئيسان، الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، ومساعدة الدول الضامنة لعملية أستانا.

بوتين وأردوغان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية