مفوضية اللاجئين تُفرج عن 141 لاجئا من مركز إيواء سوق الخميس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأمين الإفراج عن 141 لاجئا من الرجال والنساء والأطفال، الأسبوع الماضي.

وأوضحت المفوضية، أن عملية الإفراج، تمت بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المُفرج عنهم كانوا محتجزين في مركز إيواء سوق الخميس، وأن بعضهم كان محتجز لمدة تجاوزت العام .

وأضافت المفوضية، أنها نقلت اللاجئين إلى طرابلس، وأنها قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية والفحوصات الطبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال – طرابلس”.

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