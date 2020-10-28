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مفوضية اللاجئين تُفرج عن 141 لاجئا من مركز إيواء سوق الخميس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأمين الإفراج عن 141 لاجئا من الرجال والنساء والأطفال، الأسبوع الماضي.

وأوضحت المفوضية، أن عملية الإفراج، تمت بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المُفرج عنهم كانوا محتجزين في مركز إيواء سوق الخميس، وأن بعضهم كان محتجز لمدة تجاوزت العام .

وأضافت المفوضية، أنها نقلت اللاجئين إلى طرابلس، وأنها قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية والفحوصات الطبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال – طرابلس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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