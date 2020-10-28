مدير أمن طرابلس يبحث مع شركة روز بارنز برنامج تدريب القيادات العليا

ناقش مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، مع مستشاري شركة روز بارنز للتدريب، برنامج تدريب القيادات العليا و«النهج الاستراتيجي لعمليات التدريب و تنمية الموارد البشرية».

وبحسب بيان لمديرية أمن طرابلس، فإن اللقاء الذي عقد اليوم، بديوان المديرية، يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية للرفع من كفاءة عناصر الشرطة.

وفي 12 أكتوبر الحالي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مراكز الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس بضرورة «تدارك الخلل الموجود داخل مراكز الشرطة بكافة أنواعه، ومحاولة نشر روح التعاون الأمني بين كافة العاملين داخل مراكز الشرطة».

باشاغا يطالب بـ«تدارك الخلل» الموجود داخل مراكز الشرطة

جاء ذلك خلال اجتماع عقد باشاغا، حينها مع رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس، بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للتدريب ونائب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا