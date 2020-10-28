ليبيا الان

«دردور» من أسطنبول: يجب حل «جيش حفتر» وتأهيل عناصره «نفسيا»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن من وصفهم بـ “جيش حفتر” يجب “حله وتأهيل عناصره نفسيا، وتدريبهم على سبل العيش الكريم والدفع بهم للمشاركة في التنمية”، على حد قوله

وأضاف «دردور» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن “الاستثمار في التعليم يؤدي إلى التنمية، وإهمال التعليم واعتبار أن الجامعات تعطي الشهادات ولا تعطي العقول، مثلما يردد البدو”. بحسب كلامه.

وواصل مزاعمه قائلًا إن “تقديم الحكمة على نتائج المختبرات العلمية، دليل جهل يقدم المسمى الجيش على التعليم، وذلك لإشباع رغبة العنف لدى المعنفين في صغرهم، ويحول الشباب من المساهمة في التنمية إلى عالة على المجتمع من خلال التجييش”، بحسب تعبيره. 

وكان «دردور»، قد هاجم في منشور سابق الداعمين للجيش، واصفا انحيازهم لمشروع الكرامة الوطني في مواجهة الإرهاب والمليشيات بأنه انسلاخ عن الدين.

وتعمد دردور في منشوره كعادته تزوير الحقائق، واستغلال التفاسير الاجتماعية لظاهرة العنف من أجل النيل من مشروع بناء الجيش الوطني، و وضع الداعمين للمؤسسة العسكرية في خانة الأتباع البعيدين عن التعليم والتربية والقيم والثقافة بادئا منشوره بالقول: إن “المشكلة الحقيقة للأزمة الليبية اليوم هي ممارسة العنف السياسي بدل العمل بالحوار كأداة لحل الخلافات، أما السبب فهو انعدام ثقافة الحوار في المجتمع نتيجة عدم اقتران التعليم بالتربية وفق منهج علمي يتغدى من مراكز البحوث العلمية التربوية، والدليل هو أن الديكتاتورية تبدأ من الأسرة”، على حد زعمه.

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أسطنبول جيش حفتر دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا يعيش فى احضان الداعرات بتركيا ويدمن الخمر الذى يجعله يفقد عقله ولا يعرف قيمة الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب والتصدى للكلاب امثال هذا المهبول الذى ينبح فى اسطنبول

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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  • اشرب شاى السلطان المعتوه شاى مخدر يجعلك تعيش فى اوهام وتتفوه باى كلام معذور ياصرصور الشاى مغشوش انظر حولك ستجد دعارة ونجاسة وشذوذ جنسى برعاية خليفة المفسدين رجب طيب اردوغان سلطان البذنجان اخر جنان ….دلع نفسك يادلدلول يادردور الدنيا بتلف ودور

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  • من عاشر مهبول اسطنبول صار دردور صرصور مخه مفوت على الاخر يحتاج لربط صواميل مخه الذى يعمل بالمقلوب ويرجع للخلف .
    يادردور كفاية شذوذ مؤخرتك ملهلبة من كثرة العلاقات الحميمة مع الاخوان المثليين اخوان لوط

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  • واضح ان كل كلاب اردوغان اخر جنان وهم يرون انه غرقان الان ومسخرة فى انقرة اخر ماقاله زعيم المعارضة التركية لاردوغان سخرية من دعوته لمقاطعة المنتجات الفرنسية قال له احرق شنطة زوجتك

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  • تعرف يادردور إللى زيك عالة شاهى وربرب الطواسي بجنب المفتن (الغريانى)
    ودق الحنك معاه وابعد على السياسة وغنتها هذى مش طاقيتك والسياسة وتحليلها إللى زيك معرفته فيها زى الحمار يحمل اثقالا لايعرفها وخليك جنب الحويج وريح روحك راهو الزمن غدار ورد بالك براد الشاهى يفيض ،،

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  • العيش الكريم الذى يقصده دردور ان يترك الليبى داره للارهابيين ويذهب للاتراك يتناك هناك ويعيش فى نجاسة بيوت الدعارة مثله ويحصل على مقابل خيانته وعمالته من قطرائيل اتفوووووه عليك ياصرصور انت تستحق ان اسحقق تحت قدمى مش خسارة فيك

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  • صدقت يا طرطور
    يجب حل جيش حفتر وتحويله إلى مليشيات مثل المليشيات التي في طرابلس والزاوية ومصراتة وزوارة والزنتان ..الخ

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  • أعتقد ان الذي يحتاج الي علاج نفسي هو أنت يادردور وامثالك الهاربين في عاصمة الدعارة والدواعش اسطنبول تحت رعاية و حماية كلب الصيد القردوغان عميل امريكا واسرائيل …

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  • الرجل متخلف فعلا ، ولا يصلح لمتابعته فكريا ولا علميا ، دول العالم تتعامل مع قوات حفتر على أنها جيش محترف ، وهذا المتخلف ومن يرى رايه يحكم عليه بهذه الصورة ، فهو شاذ والشاذ لا حكم له

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  • الهى يحل وسطك ووسط ابوك ياطرطور قصدى يادردور اسم على مسمى لعنة الله عليك وعلى كل العملاء الخائنين الارهابيين

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