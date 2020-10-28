مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحب مجلس الأمن الدولي، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر الحالي، في جنيف عقب محادثات يسرتها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان لمجلس الأمن اليوم، دعا أعضاء المجلس الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وإبداء التصميم نفسه في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما رحبوا بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر الحالي باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر المقبل.

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واستذكر أعضاء مجلس الأمن، عدم تنفيذ قرارهم رقم 2510 لسنة 2020، وتعهد المشاركون في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، داعين الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم «القوي» بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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