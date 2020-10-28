«الدرسي»: هناك توافق «تحت الطاولة» بين «الفرقاء الليبيين»

كشف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، عن وجود توافق بين الفرقاء الليبيين تحت الطاولة، بسبب الدفع الأخير من الدبلوماسية الأمريكية.

وقال الدرسي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «الحدث»: “لاشك أن الدفع الأخير من الدبلوماسية الأمريكية للأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار واضح للجميع، ويبدو أن هناك توافقا بين الفرقاء الليبيين تحت الطاولة، فضلا عن الدول المتداخلة في الأزمة «تركيا وروسيا»”.

وأضاف “تفاجئنا بالسرعة التي أنجز بها اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، ونحن نعلم جميعا أن المشكلة في ليبيا في أغلبها هي مشكلة أمنية، حيث إن اتفاق الصخيرات كان يتضمن الكثير من البنود التي من الممكن أن تشكل أرضية نحو الانطلاق إلى مرحلة دائمة”.

وتابع “ولكن المسألة الأمنية وشرعنة المليشيات وخروجها هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير في هذا الاتفاق، ولا شهك أن تحركات السفير الأمريكي لدى ليبيا لها تأثير واضح على تحرك الأمور”.

وانتهت يوم الجمعة الماضية، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبها أثنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على التزام الأطراف المشاركة للتوصل لاتفاق يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا للشعب الليبي.

وعبرت “ويليامز” عن أمنيتها أن يمكن اتفاق وقف إطلاق النار المهجرين في الداخل والخارج من العودة إلى بلادهم وبيوتهم، مشيرة إلى أنه أمامنا الكثير من الأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.