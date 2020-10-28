مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف النار الدائم في ليبيا

أعرب أعضاء مجلس الأمن، عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر في جنيف عقب محادثات يسرتها الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل، مطالبين الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما رحب الأعضاء بمجلس الأمن، بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر المقبل.

واستذكر أعضاء مجلس الأمن قرارهم رقم 2510 لسنة 2020 وتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.