الخارجية الأمريكية: نحن ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا سواء من تركيا أو قطر أو أي دولة أخرى

ليبيا – أكّد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ رفض الولايات المتحدة لأي تدخل أجنبي في ليبيا من أي طرف، داعياً إلى ضرورة إعطاء الليبيين الفرصة لتقرير مصير مستقبلهم بأنفسهم.

وربيرغ وفي تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية أمس الثلاثاء وتعليقًا على مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وقطر، قال: “الولايات المتحدة ضد أي تدخل أجنبي في الأرض الليبية، سواء تركيا أو قطر او روسيا أو أي دولة أخرى، ولا بد أن يخوض الليبيون الفرصة لإدارة الأزمة بأنفسهم دون أي تدخّل”.

ورحّب وربيرغ باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصفًا إياه بأنه “خطوة مهمة”؛ ولكنها الأولى في إطار التوصل للحل السياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية