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انطلاق العملية الانتخابية ببلديات جالو وأوجلة واجخرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية عن انطلاق العملية الانتخابية ببلديات جالو وأوجلة وأجخرة.

وأوضحت اللجنة المركزية أنه بدات اليوم الأربعاء عملية تسجيل الناخبين بطريقة إلكترونية تستمر لمدة أسبوعين وستكون مدة التسجيل قابلة للتمديد في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك؛ على حسب حجم إقبال الناخبين.

يذكر أن بلديتي سرت ودرنة أيضا على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية وهذا ما جعل أمر تشكيل لجان فرعية بهاتين البلديتين استباقا لتحديد موعد تسجيل النخابين بهما أمر غاية في الأهمية.

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