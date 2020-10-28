مباحثات “روسية- مصرية” حول الملف الليبي

يبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، مع المسؤولين الروس؛ آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وذكرت الخارجية المصرية، في تدوينة عبر حسابها الرسمي، أن “شكري” سيتناول أهم القضايا الإقليمية التي تهمّ الدولتين، ولا سيما جهود السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وفي سوريا؛ فضلاً عن الموقف ‏على الساحة اليمنية، وكذا في لبنان.

ولن يلتقي “شكري” نظيره “لافروف”، الذي دخل الحجر الصحي الطوعي؛ لكنه سيبحث كل الملفات مع سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، ومستشار الرئيس للأمن القومي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

وتأتي هذه المباحثات “المصرية- الروسية” للشأن الليبي، بعد ساعات فقط من مباحثات “تركية- روسية” بين الرئيسيْن، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

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