«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق

وجه مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عميد محمود ضو الحوات، رؤساء فروع ومكاتب جهاز المباحث الجنائية، بتكثيف الجهود بالبحث والتحري والقبض علي وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة مسعود عبدد الجليل، وإحالته للنائب العام.

وبحسب تعميم أصدره الحوات، حصلت بوابة الوسط على نسخة منه، فإن تكثيف البحث عن قنصوة يأتي بناء على تأشيرة رئيس جهاز المباحث الجنائية.

«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء الديوان

وفي أواخر سبتمبر الماضي، كشف مصدر بمكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»، عن ضبط وتوقيف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، على خلفية شبهة فساد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا