الدرسي: تفاجئنا بسرعة إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والأزمة في ليبيا أمنية

أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، اليوم الأربعاء، عن وجود توافق بين طرفي النزاع الليبي حول طاولة المحادثات بسبب الدفع الأخير من الدبلوماسية الأمريكية.

وقال الدرسي في تصريحات صحفية، إن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+5* حدث سريعا، موضحا أن المشكلة في ليبيا في أغلبها هي مشكلة أمنية.

وأشار الدرسي إلى أن اتفاق الصخيرات كان يتضمن الكثير من البنود التي من الممكن أن تشكل أرضية نحو الانطلاق إلى مرحلة دائمة، لكن المسألة الأمنية وشرعنة المليشيات وخروجها هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير في هذا الاتفاق، وفق وصفه.

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