«البعثة الأممية»: أعضاء مجلس الأمن رحبوا باتفاق لجنة «5+5» وانطلاق «الحوار السياسي»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة في بيان، اليوم الأربعاء، أن “أعضاء مجلس الأمن دعوا الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل”، مطالبين “الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وتابع البيان؛ أن الأعضاء “رحبوا بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر المقبل”.

وختم البيان، موضحًا أن ” أعضاء مجلس الأمن استذكروا قرارهم رقم 2510 لسنة 2020، وتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه”، مجددين تأكيد “التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.