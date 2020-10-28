التكبالي: 45 قياديا من تنظيم الإخوان مشاركين في الحوار السياسي الليبي بتونس

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إنّ القائمة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بأسماء المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس أثارت خلافات واسعة؛ لأنها لا تحمل أيّ إجماع من الليبيين، وهي اليوم محل انتقاد وتحفّظ من قيادات ونواب وناشطين سياسيين في ليبيا.

التكبالي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الثلاثاء، أوضح أنّ السبب الرئيس في ذلك هو أنّ القائمة غير متزنة وتضم حوالي 45 قياديًا من تنظيم الإخوان، والحال أنّ الإخوان لا يمثلون 1 من عشرة آلاف ليبي، وفق تعبيره.

وذهب إلى اتهام بعثة الأمم المتحدة بتعمّد الدفع بهذه القائمة؛ حتى لا يتم التوصل إلى اتفاق.

التكبالي أضاف أن هذه قائمة مفروضة فرضًا وتعكس نية مسبقة لعدم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أنّها نفس القائمة التي كان طرحها المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة وأعلنّا رفضنا لها، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية