مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو جميع الأطراف للإلتزام به

رحب أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر في جنيف عقب محادثات يسرتها الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل، مطالبين الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما رحب أعضاء المجلس بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر المقبل.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن القرار رقم 2510 لسنة 2020 وتعهد المشاركون في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه، وجددوا الالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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