حكومة الوفاق تستمر في القبض على مسؤولين في قضايا فساد

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كشف مصدر بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام عن صدور أمر بالقبض على مدير الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن التهم المنسوبة لمدير الإدارة العامة للإنتاج في الشركة تكمن في التقصير في حفظ وصيانة المال العام .

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أنه تمت إحالة وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن التهمة الموجهة إلى وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات تكمن في إحداث عمدي جسيم بالمال العام .

كما وجه مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عميد محمود ضو الحوات، رؤساء فروع ومكاتب جهاز المباحث الجنائية، بتكثيف الجهود بالبحث والتحري والقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة مسعود عبدد الجليل، وإحالته للنائب العام.

وبحسب تعميم أصدره الحوات، فإن تكثيف البحث عن قنصوة يأتي بناء على تأشيرة رئيس جهاز المباحث الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، نفذت حملات اعتقال بحقّ وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، من بينهم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد سلم نوير الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين.